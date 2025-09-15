Водитель внедорожника погиб при столкновении с деревом на трассе под Нижним Тагилом

Внедорожник Chevrolet Niva стал участником ДТП в Свердловской области. В ночь на понедельник, 15 сентября, недалеко от Нижнего Тагила автомобиль вылетел с трассы, врезался в дерево и опрокинулся. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По информации полицейских, в результате аварии водитель автомобиля погиб на месте происшествия до приезда медиков. Пассажиров 1985 и 2000 годов рождения доставили в медицинское учреждение Нижнего Тагила для оказания необходимой помощи.

В ведомстве отметили, что никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Состояние водителя на момент аварии станет известно после завершения медицинских экспертиз. Сейчас на месте ДТП продолжается расследование.