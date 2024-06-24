Водитель внедорожника погиб после столкновения с деревом под Екатеринбургом

Смертельная авария с участием Kia Sportage произошла в воскресенье, 23 июня, в поселке Садовый под Екатеринбургом. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по Свердловской области.

Водитель за рулем внедорожника съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. В результате аварии мужчина за рулем автомобиля погиб на месте. В машине также находились взрослая пассажирка и шестилетний внук — они остались живы.

В ГАИ уточнили, что все участники движения были пристегнуты ремнями безопасности.

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