Водитель внедорожника насмерть сбил восьмилетнего мальчика под Новосибирском
Смертельная авария с участием ребенка произошла в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГИДД по региону.
Согласно данным ведомства, водитель, следуя за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, сбил на перекрестке восьмилетнего мальчика. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре.
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