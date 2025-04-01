Водитель внедорожника насмерть сбил восьмилетнего мальчика под Новосибирском

Смертельная авария с участием ребенка произошла в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу ГИДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель, следуя за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, сбил на перекрестке восьмилетнего мальчика. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре.