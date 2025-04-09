Водитель ВАЗа сбил двух пешеходов в Челябинской области. Один человек погиб
В Пласте (Челябинская область) произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
Водитель ВАЗ-21074, выполняя маневр, наехал на двух пешеходов. Один человек в результате аварии погиб.
Правоохранители установили, что виновнику ДТП 65 лет. Погибшему и пострадавшему — по 37 лет. Авария произошла на улице Октябрьской днем 9 апреля.
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