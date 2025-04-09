Водитель ВАЗа сбил двух пешеходов в Челябинской области. Один человек погиб

В Пласте (Челябинская область) произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Водитель ВАЗ-21074, выполняя маневр, наехал на двух пешеходов. Один человек в результате аварии погиб.

Правоохранители установили, что виновнику ДТП 65 лет. Погибшему и пострадавшему — по 37 лет. Авария произошла на улице Октябрьской днем 9 апреля.