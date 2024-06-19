Водитель ВАЗа пострадал после столкновения с автобусом в Кургане

ДТП, в котором пострадал один человек, произошло накануне на площади Слосмана в Кургане. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Сообщается, что мужчина за рулем ВАЗ-212140 не уступил дорогу автобусу. После столкновения его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Вечером того же дня произошло еще одно ДТП на улице Карбышева. Мотоциклист нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Toyota East. После удара водитель иномарки въехал в Chevrolet Lanos. О пострадавших не сообщается.

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