Водитель ВАЗа погиб на трассе в ХМАО

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск случилась смертельная авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
ДТП произошло в Нефтеюганском районе. Водитель за рулем ВАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. По предварительным данным, сидевший за рулем отечественного авто 30-летний мужчина не справился с управлением.
В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте, также пострадали пассажирки из обоих авто, их доставили в больницу.
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