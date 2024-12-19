Водитель ВАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой на трассе «Кола»

На 114-м километре трассы «Кола» произошло столкновение ВАЗ-2114 и снегоуборочной машины. Об этом Piter.TV сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Водитель и пассажир легкового автомобиля оказались зажаты в салоне. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога оперативно деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи.
Сейчас правоохранители выясняют все подробности инцидента.
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