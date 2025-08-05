Водитель «ВАЗ» стал причиной смерти байкера в Тюмени

В Тюмени на улице Домостроителей в районе дома №17 произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели мотоциклиста. По сообщениям Государственной автоинспекции, столкновение произошло между ВАЗ-21124 и мотоциклом, управляемым мужчиной возрастом 42 года. Об этом написал nashgorod.ru .

Причиной трагедии стала грубая ошибка водителя автомобиля, который совершил поворот налево, пересекая двойную сплошную линию, разделяющую полосы движения. Мотоциклист двигался по встречной полосе, но водитель легкового автомобиля не предоставил ему приоритет проезда, что привело к сильнейшему столкновению. Потерпевший скончался на месте происшествия вследствие полученных серьезных травм.

Выяснилось, что владелец автомобиля ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.