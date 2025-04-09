Водитель ВАЗ-210740 сбил ребенка на пешеходном переходе в Сочи
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 11-летняя девочка, случилось в Сочи утром 9 апреля на улице Петрозаводской возле дома № 35. Об этом написала «Кубань 24».
По информации Госавтоинспекции города, девочку сбил водитель автомобиля ВАЗ-210740.
За рулем машины находился 62-летний мужчина. Он совершил наезд на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
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