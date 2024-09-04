Водитель в Красноярском крае случайно утопил КамАЗ с грузом

Житель поселка Тура в Красноярском крае не уследил за своим КамАЗом и утопил его в реке Кочечум. Видеозапись с ЧП опубликовал Telegram-канал Kras Mash .

Авторы поста предположили, что мужчина не поставил грузовик на ручной тормоз, или в машине возникли неполадки с тормозной системой. Стоящий на берегу реки КамАЗ «сполз» в водоем и утонул в месте с грузом.

Ранее легковой автомобиль упал в реку в Выборгском районе Ленинградской области. Внутри машины находились пятеро подростков, за рулем сидел несовершеннолетний. Юный водитель не справился с управлением и влетел в дерево, после чего авто упало в реку и затонуло. Трое из находящихся в салоне погибли, двое пострадали. По факту смертельной аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще один случай с падением транспорта в воду произошел в мае в центре Петербурга. Городской автобус столкнулся с каршеринговым автомобилем и рухнул в реку Мойку. В результате погибли семь человек.