Водитель, устроивший аварию на КАД Петербурга, получил срок

Суд приговорил мужчину к лишению свободы за ДТП на Кольцевой автодороге. Прокуроры Петродворцового района Петербурга отстаивали государственное обвинение по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека, написал Piter.TV .

Летом 2023 года мужчина перевозил грунт на самосвале массой 25 тонн по съезду с КАД на Краснофлотское шоссе. Он потерял контроль над управлением и оказался на съезде в сторону Соснового Бора, где столкнулся с Volkswagen Caravelle. Грузовая часть самосвала опрокинулась на легковой автомобиль.

Водительница Volkswagen получила серьезные травмы, ее мать погибла. Трое детей на заднем сидении не пострадали.

Суд назначил виновнику наказание в виде двух лет 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчина не сможет управлять транспортом в течение двух лет 10 месяцев.