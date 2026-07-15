Водитель упавшего в Фонтанку Porsche с погибшей пассажиркой получил срок

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 5,5 года колонии-поселения водителя Даниила Войнова после падения Porsche в реку Фонтанку с гибелью пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

На прениях сторон Войнов заявил о несогласии с квалификацией своих действий, утверждая, что не находился в состоянии опьянения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года», — заявили в пресс-службе.

Авария произошла в октябре 2025 года. Porsche Cayenne на полной скорости пробил ограждение и нырнул в Фонтанку у Летнего сада. Водителя доставили в больницу с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.