Водитель УАЗа пострадал в массовой аварии с автобусом в ЯНАО

Массовая авария произошла на улице Северная Магистраль в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По информации полиции, водитель на УАЗ «Патриот» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом, а также машиной Toyota Land Cruiser и «газелью».

Травмы получил предполагаемый виновник ДТП. Проводится проверка.