Водитель УАЗа погиб в ДТП в Нижегородской области
Автокатастрофа со смертельным исходом произошла вечером 21 января в населенном пункте Карпуниха, относящемся к муниципальному округу Урень Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Инцидент случился около 18:20, когда автомобиль марки УАЗ 315148 пытался выехать с придорожной территории на магистраль, пересекающую село. Водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения, не пропустив грузовую машину марки Volvo FM Truck с прицепом, в результате чего автомобили столкнулись лоб в лоб.
Водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия. Следственные органы занимаются изучением обстоятельств аварии, пытаясь выяснить подробности происшедшего и определить степень вины водителей.