Водитель УАЗ попал в больницу после ДТП в Волховском районе Ленобласти

Утром 19 февраля на трассе 41К-021 в Волховском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителе ГКУ «Леноблпожспас».
По данным ведомства, пострадавшего мужчину сразу же отправили в Волховскую больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники 122-й пожарной части работали на месте аварии. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
