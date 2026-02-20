Водитель УАЗ попал в больницу после ДТП в Волховском районе Ленобласти

Утром 19 февраля на трассе 41К-021 в Волховском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителе ГКУ «Леноблпожспас».