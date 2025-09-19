Водитель трактора погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

Ранним утром 18 сентября на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде случилось дорожное происшествие, закончившееся гибелью человека. Согласно информации, полученной от представителей местного подразделения ГИБДД, инцидент произошел приблизительно в восемь часов утра, написало НИА «Нижний Новгород» .

Причиной трагедии стал внезапный приступ здоровья у 49-летнего водителя трактора марки «Беларус». Потеря сознания привела к утрате контроля над транспортным средством, в результате чего трактор столкнулся с рядом стоящих машин.

Пострадавший мужчина умер непосредственно на месте происшествия, не дождавшись приезда медицинских служб. Следственные органы проводят проверку.