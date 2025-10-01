Водитель трактора погиб в ДТП на трассе в Тюменской области

Один человек стал жертвой ДТП в Тюменской области. Авария случилась на 22-м километре дороги Поддубровное — Рябово. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, 40-летний мужчина за рулем трактора «МТЗ 50» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

С начала года в регионе это уже не первый случай опрокидывания сельскохозяйственной техники. Госавтоинспекция призвала водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при управлении специализированной техникой.