Водитель Toyota столкнулся с рейсовым автобусом на участке трассы Р-255 «Сибирь»

В пятницу, 27 марта, около 9 часов утра в районе Усолья-Сибирского произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, на 1804-м километре старого участка трассы Р-255 «Сибирь» 18-летний водитель автомобиля Toyota Corona Exiv выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Yutong. За рулем автобуса находился 65-летний мужчина, написал сайт vse42.ru .

Автобус следовал из Саянска в Иркутск. В салоне находились водитель и 13 пассажиров, среди которых не было детей. В результате столкновения легковой автомобиль сильно деформировался, а автобус также получил серьезные повреждения. На месте происшествия медики оказали помощь водителю автобуса и двум пассажирам.

Молодой автомобилист получил водительские права в июле прошлого года. В этой аварии он пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Об этом сообщает ИА «Сибирские новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутской области.