Водитель Toyota сбил пьяного подростка на питбайке в Удмуртии

В Завьялово произошло ДТП с участием пьяного подростка и иномарки Toyota. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на  УГИБДД по Удмуртии.

Водитель иномарки поворачивал налево и столкнулся с 17-летним подростке на питбайке. Последний был пьян.

В отношении родителей подростка составили протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

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