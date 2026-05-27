Водитель Toyota сбил 12-летнего мальчика в Краснодарском крае

26 мая около 17:00 на улице Красной в станице Роговской Тимашевского района произошла авария. Водитель автомобиля марки Toyota Tank сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в зоне видимости перекрестка. Об этом написала «Кубань 24».
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил перехода проезжей части. Мальчик перебегал дорогу к магазину вместе с друзьями, уточнила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
