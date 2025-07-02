Водитель Toyota RAV 4 погиб на месте ДТП в Свердловской области

В поселке Бобровский произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Свердловской области, 50-летний водитель автомобиля Toyota RAV 4 потерял управление и съехал транспортного средства в водоотводную канаву. Об этом написал Ura.ru.

«Водитель автомобиля Toyota RAV 4, 50-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в водоотводную канаву. В результате удара водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, получил смертельные травмы, погиб на месте,», — сообщили в ведомстве.

У погибшего был значительный стаж вождения — около 25 лет. За это время у него изымали права за нарушения. Сотрудники ГИБДД установили, что авария произошла на участке дороги с плохим покрытием.