Водитель тягача пойдет под суд за смертельную аварию в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе состоится судебное разбирательство по уголовному делу против водителя тягача, который стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась на 64-м километре трассы Нягань — Талинка, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в марте прошлого года обвиняемый нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП шофер и пассажир грузовика получили смертельные травмы и скончались на месте аварии, еще один человек пострадал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время житель Оренбургской области предстанет перед судом.
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