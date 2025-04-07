Водитель такси насмерть сбил самокатчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Маршала Жукова произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом рассказал Ura.ru .

Около 06:30 7 апреля возле дома №13 водитель такси марки Hyundai Solaris во время разворота не заметил и сбил мужчину на электросамокате Speed Savage, который двигался в попутном направлении. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Личность погибшего пока устанавливают. На его голове не было защитного шлема, он не использовал защитную экипировку.

За рулем автомобиля был 50-летний местный житель с 29-летним стажем вождения. Он находился в трезвом состоянии. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование происшествия.