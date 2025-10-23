Водитель спровоцировал ДТП на Невском проспекте в Петербурге, неверно истолковав сигнал светофора

На Невском проспекте днем 22 октября столкнулись восемь автомобилей. Виновником аварии стал молодой человек, управлявший Audi Q7. Об этом сообщила Neva.Today .

За текущий год водитель получил 71 штраф за нарушение правил дорожного движения, в основном за превышение скорости. В этот раз его ошибка привела к серьезной аварии.

По словам нарушителя, он случайно поехал на запрещающий сигнал светофора. Водитель ошибся, приняв зеленую стрелку, разрешающую поворот направо, за основной зеленый сигнал. Он признал свою вину, написало СМИ.

Черная иномарка перевернулась, а остальные машины получили серьезные повреждения. Из-за аварии оказались парализованы Садовая и Невский.