Водитель скрылся с места смертельного ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда

Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Один водитель погиб, второй участник скрылся с места аварии. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru .

По предварительным данным, столкнулись Daewoo Nexia и второй автомобиль, который после аварии скрылся с места происшествия. В результате ДТП седан отбросило в деревья. На месте погиб 60-летний водитель Daewoo, его 34-летняя пассажирка доставлена в больницу.

Полиция устанавливает личность водителя второго транспортного средства и обстоятельства аварии. Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят обратиться в правоохранительные органы. Ведется расследование.