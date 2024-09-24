Водитель скорой помощи получил травму позвоночника во время вызова в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде во время вызова скорой помощи пострадал водитель служебной машины. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции труда региона.
Мужчина получил травму позвоночника, поднимая носилки с пациентом. Врачи диагностировали у него перелом тела позвонка.
Сейчас устанавливаются подробности случившегося.
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