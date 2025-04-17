Водитель сбил школьника на зебре в Петербурге и скрылся с места ДТП

Правоохранители Санкт-Петербурга разыскивают водителя, который сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Приморском районе. Авария произошла возле дома №8 на Плесецкой улице. Об этом сайту Neva.Today сообщили представители городской Госавтоинспекции.

По информации полицейских, школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина неустановленной марки. Водитель авто покинул место происшествия, сейчас его личность устанавливается.

Несовершеннолетнего доставили в больницу с компрессионным переломом тела позвонка. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП.