Водитель самосвала насмерть переехал рабочих на внедорожнике в Свердловской области

Двое рабочих погибли на территории Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области. К трагическим последствиям привело столкновение техники, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Известно, что внедорожник УАЗ «Патриот», в котором находились сотрудники, попал в слепую зону самосвала БелАЗ. При маневре перед разгрузкой горной массы водитель габаритного транспорта переехал легковушку.
Автомобилист и пассажир получили смертельные травмы. Расследованием занялась специальная комиссия.
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