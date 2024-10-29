Водитель самосвала насмерть переехал рабочих на внедорожнике в Свердловской области

Двое рабочих погибли на территории Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области. К трагическим последствиям привело столкновение техники, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Известно, что внедорожник УАЗ «Патриот», в котором находились сотрудники, попал в слепую зону самосвала БелАЗ. При маневре перед разгрузкой горной массы водитель габаритного транспорта переехал легковушку.

Автомобилист и пассажир получили смертельные травмы. Расследованием занялась специальная комиссия.

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