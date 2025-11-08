Водитель с красным шариком устроил аварию на северо-западе Москвы

Водитель Zeekr устроил ДТП на северо-западе Москвы. Он управлял иномаркой с красным шариком в руке, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, авария произошла в районе станции метро «Щукинская». Водитель держал руль одной рукой, в другой у него был шарик, из которого он, предположительно, что-то вдыхал.

Мужчина пересек двойную сплошную и влетел в стоявшие на светофоре машины. После этого водитель бросил шарик на соседнее сиденье. Стоявшие на переходе пешеходы не пострадали.

По данным канала, за рулем был 27-летний мужчина. Он мог употреблять веселящий газ из шарика. Сотрудники ДПС составили на него административное дело, водитель отказался от медосвидетельствования.

Ранее на Ленинградском шоссе в Левобережном районе столицы столкнулись маршрутка и автобус. В результате пострадали три человека.