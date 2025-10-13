Водитель предстанет перед судом за пьяное ДТП с гибелью женщины в Удмуртии

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Кизнерского района. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 2 августа 2025 года. По версии следствия, пьяный 49-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia потерял контроль над управлением и съехал с дороги. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля. Фигурант и второй пассажир получили травмы.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.