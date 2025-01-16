Водитель предстанет перед судом за ДТП с тремя жертвами в Нижегородской области

Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя грузовика, передали в суд Нижегородской области. Его обвиняют в смертельном ДТП, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Трагедия произошла летом 2024 года на 10-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород. По версии следствия, автомобилист, управляя КамАЗом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Audi.
В аварии погибли водитель и два пассажира легковушки. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.
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