Водитель предстанет перед судом за ДТП с тремя жертвами в Нижегородской области

Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя грузовика, передали в суд Нижегородской области. Его обвиняют в смертельном ДТП, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагедия произошла летом 2024 года на 10-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород. По версии следствия, автомобилист, управляя КамАЗом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Audi.

В аварии погибли водитель и два пассажира легковушки. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.