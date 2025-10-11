Водитель из Нижнего Новгорода предстанет перед судом за ДТП с пожилой женщиной

В Нижнем Новгороде завершилось предварительное следствие по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 3 июня 2025 года на Московском шоссе. Водитель, управлявший автомобилем Renault Sandero, нарушил правила дорожного движения, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, и врезался в автомобиль Jaguar. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Пострадала пассажирка Renault Sandero, получив серьезные травмы, классифицированные врачами как тяжкий вред здоровью.

Материалы расследования направлены в Канавинский районный суд, где они будут рассмотрены по существу. Преступление квалифицируется по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а также ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет.