Водитель предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим в Петербурге

В Северной столице завершено расследование уголовного дела о серьезном дорожно-транспортном происшествии на КАД, в результате которого один из участников получил тяжелые травмы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным следствия, фигурант, находясь за рулем в состоянии опьянения, выехал на техническую полосу и на большой скорости врезался в машину, которая остановилась с включенной аварийной сигнализацией. В результате удара автомобиль столкнулся еще с одним транспортным средством.

Водитель, находившийся на технической полосе, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В ближайшее время предполагаемый виновник ДТП предстанет перед судом.