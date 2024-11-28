Водитель предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим пенсионером в Петербурге

Уголовное дело, возбужденное в отношении петербургского автомобилиста, направили в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на городскую прокуратуру.
По версии следствия, в марте 2024 года фигурант, управляя автомобилем, двигался задним ходом по тротуару на улице Пионерстроя. Впоследствии невнимательный водитель сбил 74-летнего пешехода.
У пострадавшего диагностировали тяжелые травмы. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
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