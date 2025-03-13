Водитель предстанет перед судом в Петербурге по делу о смертельном ДТП на КАД

Обвинительное заключение утвердили в отношении фигуранта дела о смертельном ДТП в Северной столице. Об этом сообщил Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, водитель Peugeot Partner, следуя по КАД, не выдержал безопасную дистанцию и скоростной режим. В результате он столкнулся с иномаркой, которая стояла на дороге со включенной аварийной сигнализацией.

Пассажир легковушки получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице. В ближайшее время виновник ДТП предстанет перед Московским районным судом.