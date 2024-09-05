Водитель предстанет перед судом по делу о ДТП с гибелью детей в Самарской области

Автомобилист ответит в суде за смертельную аварию, которая произошла летом 2023 года в Самарской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, водитель машины Subaru Impreza, следуя по трассе М-5 «Урал», не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. Таким образом фигурант спровоцировал массовое ДТП.
Жертвами стали взрослый и двое детей. Еще два человека получили серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.
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