Водитель пострадал в ДТП с тремя грузовиками в Оренбуржье
Дорожная авария с участием трех грузовиков произошла в Бугурусланском районе Оренбургской области. Не обошлось без пострадавших, сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 139-м километре автодороги Бугульма — Уральск водитель фуры Scania протаранил Sitrak, остановившийся на светофоре. От удара вторую машину отбросило на КамАЗ.
Результатом столкновения стал разлив сырой нефти. В ДТП пострадал 60-летний автомобилист, управлявший Scania. Проводится проверка.
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