Водитель пострадал в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Легковой автомобиль и грузовик дорожных служб стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Удмуртии. Авария случилась в четверг, 20 марта, вблизи деревни Девятово в Сарапульском районе. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.