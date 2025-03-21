Водитель пострадал в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Легковой автомобиль и грузовик дорожных служб стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Удмуртии. Авария случилась в четверг, 20 марта, вблизи деревни Девятово в Сарапульском районе. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, машина Haval столкнулась с КамАЗом дорожных служб. В результате удара салон иномарки был сильно поврежден, водитель получил различные травмы.

Спасатели деблокировали шофера из искореженного автомобиля с использованием специального оборудования. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

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