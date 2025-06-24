Водитель пострадал при столкновении иномарок на перекрестке в Кургане
Две иномарки не поделили дорогу на перекрестке улиц Красина и Гоголя в Кургане. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на городское отделение ГАИ.
Согласно данным ведомства, столкнулись машины Nissan и Hyundai. Предположительно, водитель второй легковушки не предоставил преимущество в движении, что привело к ДТП.
Предполагаемый виновник аварии получил травмы. Проводится проверка.
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