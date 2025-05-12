Водитель пострадал при опрокидывании грузовика на трассе Пермь — Екатеринбург

Грузовик Scania с полуприцепом Grunwald перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Авария произошла на 341-м километре дороги в Первоуральском районе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации полицейских, водитель, мужчина 1962 года рождения, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Пострадавшего доставили в городскую больницу Екатеринбурга для оказания необходимой медицинской помощи.

Из-за аварии на трассе организовали реверсивное движение. Позже транспортный поток восстановили в полном объеме.