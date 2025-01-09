Водитель Porsche врезался в трамвай на Петропавловской улице в Перми

Авария с участием иномарки и трамвая случилась в Перми на улице Петропавловской. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского Управления МВД России.
По информации полицейских, в среду, 8 января, в вечернее время мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Porsche Cayenne, не учел дорожные и метеорологические условия и столкнулся с трамваем маршрута № 4.
Оба транспортных средства получили различные механические повреждения. Предварительно, автомобилист не уступил дорогу трамваю. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Сведений о пострадавших нет.
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