Водитель Porsche погиб после столкновения с припаркованным авто в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку после гибели водителя Porsche Cayenne, который врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник, 14 января, около шести вечера на Стародеревенской улице 37-летний мужчина за рулем Porsche Cayenne столкнулся с машиной каршеринг-сервиса Changan. От удара автомобиль Changan протаранил впереди стоящий каршеринговый Chery.
В результате ДТП водитель иномарки скончался, а его 30-летнего пассажира доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.
Ранее водитель был лишен права управления транспортным средством. Полиция продолжает расследование.
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