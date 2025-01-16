Водитель Porsche погиб после столкновения с припаркованным авто в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку после гибели водителя Porsche Cayenne, который врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 14 января, около шести вечера на Стародеревенской улице 37-летний мужчина за рулем Porsche Cayenne столкнулся с машиной каршеринг-сервиса Changan. От удара автомобиль Changan протаранил впереди стоящий каршеринговый Chery.

В результате ДТП водитель иномарки скончался, а его 30-летнего пассажира доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее водитель был лишен права управления транспортным средством. Полиция продолжает расследование.