Водитель, попавший в ДТП в Челябинской области, бросил умирать пострадавшего пассажира

В Челябинской области правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, который бросил умирать пострадавшего в результате ДТП пассажира машины. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Случай произошел накануне в Чебаркуле. Сразу после ДТП водитель по телефону обратился к знакомым за помощью. Приехавшие на место друзья освободили его из-под автомобиля. Сам же мужчина, зная о пострадавшем пассажире, не вызвал медиков, оставив его на месте аварии.

В итоге пострадавший пролежал на земле около четырех часов, пока его не нашли местные жители. Позже он скончался в больнице.