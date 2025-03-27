Водитель попал в больницу после столкновения иномарки со столбом в Энгельсе

Водитель легкового автомобиля получил различные травмы, столкнувшись со столбом в Энгельсе. Дорожная авария произошла на Полиграфической улице. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.
По данным полицейских, мужчина 1986 года рождения за рулем машины Hyundai не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.
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