Водитель получил наказание за смертельное ДТП в Салехарде

Суд завершил рассмотрение уголовного дела против водителя, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом в Салехарде. Фигурант получил наказание и должен выплатить компенсацию семье погибшего, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд назначил водителю наказание в виде двух лет принудительных работ. Из его заработной платы будут удерживать 5% в доход государства.

Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два года. Матери и дочери погибшего мотоциклиста присудили компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей каждой.