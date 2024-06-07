Водитель получил девять лет колонии за пьяное ДТП с гибелью ребенка в Пермском крае

Добрянский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Пермского края по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла на дороге Пермь — Березники — Полазна. Установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другой машиной.

На месте погибла 11-летняя девочка, находившаяся во втором автомобиле. Ее отец, который был за рулем, скончался в больнице. Фигуранту назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима.