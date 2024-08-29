Водитель погиб в перевернувшемся лесовозе в Ленобласти

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась 28 августа около полуночи на 20-м километре дороги, ведущей к МАПП «Светогорск». Согласно предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля Renault с прицепом на левом повороте потерял управление, в результате чего машина перевернулась на правый бок и съехала в кювет.

В результате аварии водитель получил травмы, от которых скончался на месте. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.