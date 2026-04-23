Водитель погиб в перевернувшейся легковушке на трассе под Пензой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла рано утром в Городищенском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на отделение по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по региону.
Согласно данным правоохранителей, происшествие случилось на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между селом Архангельское и селом Чаадаевка. Там 40-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
