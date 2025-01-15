Водитель погиб в ДТП после выезда на встречную полосу на трассе Курган — Тюмень

Фото: РИА «Новости»

Один человек погиб при столкновении легковушек в Тюменской области. Авария произошла на, а 118-м километре региональной трассы Шадринск — Ялуторовск. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей областного управления ГАИ.

Полицейские предварительно установили, что житель Курганской области выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль, которым управлял мужчина из села Гаево Исетского района.

В результате виновник ДТП получил смертельные травмы. Второго автомобилиста доставили в больницу с различными повреждениями. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.

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