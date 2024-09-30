Водитель погиб в ДТП после столкновения со зданием в Челябинской области

Смертельная авария с участием 34-летнего водителя Nissan Note произошла накануне в городе Еманжелинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
В вечернее время на улице Герцена водитель по неустановленной причине въехал в административное здание. От полученных травм он погиб на месте.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.
Подмосковных предпринимателей пригласили на международный экспортный форум
Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на турнире за кубок России
Жители Люберец смогут задать вопросы главе округа на встрече 1 октября
Участники «Бизнес-инкубатора ШОС» представили свои проекты в Дубне
В Грузии признались в ошибках в отношении Абхазии и Южной Осетии
Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте