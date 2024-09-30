Водитель погиб в ДТП после столкновения со зданием в Челябинской области

Смертельная авария с участием 34-летнего водителя Nissan Note произошла накануне в городе Еманжелинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

В вечернее время на улице Герцена водитель по неустановленной причине въехал в административное здание. От полученных травм он погиб на месте.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.